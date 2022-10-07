Норкин прокомментировал последние выходки Пугачёвой
2022-10-07
13:49
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин прокомментировал странное поведение певицы Аллы Пугачёвой в последнее время.
Ведущий ТВ Андрей Норкин высказался о недавних поступках исполнительницы Аллы Пугачевой.
Звезда экрана утверждает, что не удивлен очередному отъезду Аллы Борисовны из России.
Норкин да оценку поступкам певицы. Он объявил, что Пугачёва всегда вела себя более, чем странно.
Разница только в том, что сейчас знаменитость перестала скрывать истинные мотивы своего поведения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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