Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о переброске подкрепления вооружённых сил России на Краснолиманское направление.

В пятницу днём временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы России инициировали переброску соединений подкрепления к Красному Лиману для усиления группировки союзных сил на данном участке фронта.

По словам Пушилина, Краснолиманское направление в ДНР остаётся самой горячей точкой с начала специальной военной операции, поскольку накануне российские войска были отведены из Лимана ввиду наличия угрозы окружения со стороны ВСУ.