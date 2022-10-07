Пушилин: армия России перебросила подкрепление к Красному Лиману
2022-10-07
13:54
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о переброске подкрепления вооружённых сил России на Краснолиманское направление.
В пятницу днём временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы России инициировали переброску соединений подкрепления к Красному Лиману для усиления группировки союзных сил на данном участке фронта.
По словам Пушилина, Краснолиманское направление в ДНР остаётся самой горячей точкой с начала специальной военной операции, поскольку накануне российские войска были отведены из Лимана ввиду наличия угрозы окружения со стороны ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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