Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Украине

2022-10-07

14:02

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган созвонились с целью обсуждения украинского кризиса.

Днём 7 октября Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, обсудив проблематику украинского конфликта и возможные пути мирного урегулирования. Также лидеры двух стран уделили внимание продуктовой сделке и вопросам договоров о продаже российских энергоносителей Турции.

Примечательно, что сегодня Владимир Путин празднует своё семидесятилетие, и вероятнее всего, Тайип Эрдоган поздравил российского лидера с днём рождения, однако в пресс-релизе Кремля об этом пока не сообщалось.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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