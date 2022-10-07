Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Украине
2022-10-07
14:02
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган созвонились с целью обсуждения украинского кризиса.
Днём 7 октября Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, обсудив проблематику украинского конфликта и возможные пути мирного урегулирования. Также лидеры двух стран уделили внимание продуктовой сделке и вопросам договоров о продаже российских энергоносителей Турции.
Примечательно, что сегодня Владимир Путин празднует своё семидесятилетие, и вероятнее всего, Тайип Эрдоган поздравил российского лидера с днём рождения, однако в пресс-релизе Кремля об этом пока не сообщалось.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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