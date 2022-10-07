Байден: впервые со времён Карибского кризиса миру угрожает Армагеддон

Джо Байден выразил уверенность, что впервые за долгое время человечеству угрожает конец света.

Днём пятницы президент Соединённых Штатов Джо Байден публично заявил, что впервые с момента Кубинского кризиса, когда СССР хотел разместить свои ядерные ракеты на Кубе, миру угрожает Армагеддон. По мнению Байдена, угроза начала ядерной войны стала реальной как никогда.

Джо Байден отметил, что накануне Владимир Путин пригрозил всем желающим покуситься на российские территории использованием ядерной триады России, отметив, что он не шутит. Байден уверен, что президент России действительно не блефует и готов показать миру мощь российского ядерного оружия при необходимости.