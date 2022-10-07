Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши

2022-10-07

14:26

Российский военный корреспондент Андрей Руденко рассказал о ликвидации двадцати польских наёмников российскими войсками.

7 октября российский военкор издания "ВГТРК" Андрей Руденко сообщил, что разведчики вооружённых сил России смогли зайти в тыл к иностранным наёмникам, нанеся удар противотанковой управляемой ракетой по автобусу, в котором находились бойцы, прибывшие из Польши для участия в боевых действий на стороне Киева.

По словам Руденко, российский ракетный удар по автобусу привёл к ликвидации сразу двадцати польских наёмников, в то время как разведчики армии России не пострадали.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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