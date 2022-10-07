Прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела за уклонение от мобилизации

Первое уголовное дело за попытку избежать призыва по мобилизации потерпело фиаско.

Прокуратура Пензенской области отменила уголовное дело по ст. ст. 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу»).

Обвинение было выдвинуто 32-летнему мужчине, который отказался подписывать полученную повестку по мобилизации.

Он был задержан при участии силовых структур и помещен в изолятор временного содержания.

Адвокат задержанного заявил: статья может быть применена только к уклонившимся призывникам-срочникам. Защита подала ходатайство о прекращении уголовного дела с таким основанием.

Обвинения были сняты с подозреваемого, он был реабилитирован и получил право на компенсацию морального ущерба за 48-часовое пребывание в изоляторе.

Следственный комитет не согласен с решением и намерен обжаловать его с целью возбудить уголовное дело повторно.