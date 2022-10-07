Нобелевская премия мира досталась белорусу Алесю Беляцкому, российской общественной организации «Мемориал» и украинскому Центру гражданских свобод
2022-10-07
14:59
Нобелевская премия мира была присуждена в пятницу, 7 октября, трем представителям гражданского общества Восточной Европы.
Белорусский активист Алесь Беляцкий, российская общественная организация «Мемориал» и украински Центр гражданских свобод стали лауреатами в 2022 году.
«Норвежский Нобелевский комитет отмечает трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в трех соседних странах — Беларуси, России и Украине», — заявила его президент Берит Рейсс-Андерсен.
В пятницу Норвежский Нобелевский комитет призвал Беларусь освободить заключенного активиста Алеся Беляцкого.
«Наше послание состоит в том, чтобы призвать власти Беларуси освободить г-на Беляцкого, и мы надеемся, что это произойдет и что он приедет в Осло, чтобы получить премию», — заявила председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен: «Но в Беларуси тысячи политзаключенных, и я боюсь, что мое желание может быть не очень реалистичным».
Жена победителя Наталья Пинчук сказала AFP, что «переполнена эмоциями», приветствуя «признание работы Алеся, его сотрудников, его организации».
Опубликовано: Тарас Медведев
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