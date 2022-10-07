Командира батальона «Спарта» повышен в воинском звании

2022-10-07

15:01

Командиру батальона «Спарта» Артему Жоге присвоено воинское звание «полковник».

В своем Telegram-канале командир разведывательного батальона "Спарта" Артем Жога сообщил о присвоении ему воинского звания "полковник".

"Получил воинское звание полковник Народной милиции ДНР России!", — написано в публикации.

Ранее сообщалось, что сын полковника Жоги погиб 5 сентября в районе Волновахи. Владимир Жога прикрывал отход местных жителей. Глава республики Денис Пушилин присвоил Жоге-младшему звание герой ДНР посмертно.

Опубликовано: Максим Алексеев









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 