Командира батальона «Спарта» повышен в воинском звании
2022-10-07
15:01
Командиру батальона «Спарта» Артему Жоге присвоено воинское звание «полковник».
В своем Telegram-канале командир разведывательного батальона "Спарта" Артем Жога сообщил о присвоении ему воинского звания "полковник".
"Получил воинское звание полковник Народной милиции ДНР России!", — написано в публикации.
Ранее сообщалось, что сын полковника Жоги погиб 5 сентября в районе Волновахи. Владимир Жога прикрывал отход местных жителей. Глава республики Денис Пушилин присвоил Жоге-младшему звание герой ДНР посмертно.
Опубликовано: Максим Алексеев
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