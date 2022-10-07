Лукашенко: Дуда и Моравецкий воруют хлеб в Украине

Александр Лукашенко обвинил польских политиков в воровстве хлеба у украинского народа.

Днём пятницы Александр Лукашенко прибыл на саммит СНГ в Санкт-Петербург, где пообщался с журналистами, которые спросили, что белорусский президент подарит Владимиру Путину, отмечающему сегодня день рождение. Лукашенко сообщил, что намерен подарить коллеге трактор.

По словам Александра Лукашенко, Путин может использовать данную технику для посадки хлеба и поставок его в Европу и Польшу в частности. Президент Беларуси отметил, что это необходимо для того, чтобы польские президент и премьер-министр Анджей Дуда и Матеуш Моравецкий прекратили воровать хлеб в Украине.