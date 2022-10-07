Лукашенко подарил Путину белорусский трактор ручной сборки
2022-10-07
15:26
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о подарке на 70-летие для своего российского коллеги Владимира Путина.
7 сентября президент Республики Беларусь в своём пресс-релизе на неформальном саммите глав государств стран СНГ ответил на вопрос журналистов о том, какой подарок он подготовил на День рождения президента Российской Федерации Владимира Путина.
Лукашенко рассказал представителям средств массовой информации, что привёз для Путина в качестве подарка на 70-летее современный трактор ручной сборки «Belarus» с сеялкой, на котором работает сам.
Также глава белорусского государства заявил, что данный трактор можно использовать для выращивания зерновых культур, которые в рамках гуманитарной помощи будут отправляться в Польшу специально для президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого и других европейских лидеров, чтобы они «не воровали в Украине хлеб».
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине