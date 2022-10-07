Лукашенко подарил Путину белорусский трактор ручной сборки

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о подарке на 70-летие для своего российского коллеги Владимира Путина.

7 сентября президент Республики Беларусь в своём пресс-релизе на неформальном саммите глав государств стран СНГ ответил на вопрос журналистов о том, какой подарок он подготовил на День рождения президента Российской Федерации Владимира Путина.

Лукашенко рассказал представителям средств массовой информации, что привёз для Путина в качестве подарка на 70-летее современный трактор ручной сборки «Belarus» с сеялкой, на котором работает сам.

Также глава белорусского государства заявил, что данный трактор можно использовать для выращивания зерновых культур, которые в рамках гуманитарной помощи будут отправляться в Польшу специально для президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого и других европейских лидеров, чтобы они «не воровали в Украине хлеб».