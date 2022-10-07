В Сербии группа мигрантов, шла по путям и попала под поезд
2022-10-07
15:28
По меньшей мере два человека погибли, когда поезд врезался в группу мигрантов, идущих по железнодорожным путям на юго-востоке Сербии, сообщил AFP в пятницу представитель полиции.
Происшествие произошло на железнодорожной ветке недалеко от города Пирот у границы с Болгарией.
«Было темно, и товарный поезд сбил мигрантов около 20:00. Два человека скончались от полученных травм», — рассказал представитель полиции на условиях анонимности.
Начато расследование с целью установления личности жертв, национальность которых неизвестна. Полиция также не знает на данный момент количество людей, которые входили в эту группу.
«Когда мы прибыли на место, мы обнаружили только тела погибших», — сказал собеседник агентства.
Сербия находится на так называемом балканском пути, которым пользуются мигранты с Ближнего Востока, Азии и Африки, стремящиеся попасть в Западную Европу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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