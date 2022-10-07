Врачи назвали признаки депрессии, при которых нужно искать помощи специалистов

Если трудно встать с постели, стали появляться перепады в настроении, непомерно вырос или совсем пропал аппетит это повод серьезно насторожиться.

Ученые из университета Колорадо в США назвали признаки депрессии, при которых нужно бить тревогу.

Первый "звоночек" такого состояния в том, что становится трудно встать с постели. Депрессия способна довести чувство усталости до полного истощения — как физического, так и психического до того, что трудно выполнять даже небольшие задачи. К примеру, встать и принять душ.

Нервное истощение отражается также на сне и режиме дня. Человек может больше спать днем и бодрствовать ночью - без всяких на то причин. Либо просто ложиться спать в очередной момент усилившегося уныния.

Вторая оборотная сторона этого же симптома - бессоница и повышение уровня беспокойства.

На фоне депрессии происходят и крайности в аппетите, причем противоположные. Если одному постоянно хочется есть, то другой вообще перестает испытывать голод и забывает о приеме пищи.

Погруженная в депрессивное состояние психика проявляется и в перепадах настроения. Характерные признаки - вспышки злости, перемежающиеся с безудержными слезами и потом апатией.

Нужно насторожиться и тогда, когда человек перестает получать удовольствие даже от того, что ему нравится, включая хобби и общение с самыми близкими людьми. Пропадают интерес к дружбе, учебе, встречам и так далее.

Ученые отмечают,: если проявился хотя бы один такой признак, его нельзя игнорировать. Нужно сразу же обратиться за помощью - к врачу-психологу или близкому человеку, который способен на эмпатию.