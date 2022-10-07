WP: Песков сообщил о разногласиях по спецоперации в окружении Путина

2022-10-07

15:34

Дмитрий Песков утверждает, что в ближайшем окружении Владимира Путина нередко случаются споры по вопросам, связанным со спецоперацией.

7 октября американская газета The Washington post опубликовала интервью с главой пресс службы Кремля Дмитрием Песковым, поинтересовавшись у него, действительно ли в ближайшем окружении Владимира Путина произошёл раскол, связанный со спорами касательно специальной военной операции.

Песков признал, что в окружении Путина действительно бывают разногласия по вопросам СВО в Украине и на Донбассе, однако это не более, чем рядовые рабочие моменты.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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