Прокуратура отменила первое в РФ уголовное дело об уклонении от мобилизации

2022-10-07

15:39

Российская прокуратура по городу Пенза аннулировала первое уголовное дело в России, связанное с нежеланием россиянина мобилизоваться.

Пензенская прокуратура отменила действие уголовного дела по статье 328 УК России, которое связано с уклонением от мобилизации жителя Пензенской области. Данный инцидент является первым зарегистрированным случаем уголовного преследования в России с момента объявлением Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране.

Примечательно, что по некоторым источникам, россиянина, которого освободили от уголовной ответственности, направили в военкомат для мобилизации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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