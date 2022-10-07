Прокуратура отменила первое в РФ уголовное дело об уклонении от мобилизации
2022-10-07
15:39
Российская прокуратура по городу Пенза аннулировала первое уголовное дело в России, связанное с нежеланием россиянина мобилизоваться.
Пензенская прокуратура отменила действие уголовного дела по статье 328 УК России, которое связано с уклонением от мобилизации жителя Пензенской области. Данный инцидент является первым зарегистрированным случаем уголовного преследования в России с момента объявлением Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране.
Примечательно, что по некоторым источникам, россиянина, которого освободили от уголовной ответственности, направили в военкомат для мобилизации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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