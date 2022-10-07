Кадыров посоветовал бегущим от мобилизации мужчинам надеть юбки

2022-10-07

15:40

Глава Чечни посоветовал мужчинам, бегущим от частичной мобилизации, надеть юбки и сменить имена на женские.

Глава Чечни иронично отозвался о мужчинах, пытающихся избежать частичной мобилизации. Рамзан Кадыров посоветовал уклонистам надеть юбки и сменить имена на женские.

"Таким трусам я советую сменить имена на женские и надеть юбки. Хотя даже женщины находят в себе мужество защищать Родину", — заявил Кадыров.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что мобилизация объявлена только частично, но каждый должен сам предложить быть полезным в бою.

Опубликовано: Максим Алексеев









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