Кадыров посоветовал бегущим от мобилизации мужчинам надеть юбки
2022-10-07
15:40
Глава Чечни посоветовал мужчинам, бегущим от частичной мобилизации, надеть юбки и сменить имена на женские.
Глава Чечни иронично отозвался о мужчинах, пытающихся избежать частичной мобилизации. Рамзан Кадыров посоветовал уклонистам надеть юбки и сменить имена на женские.
"Таким трусам я советую сменить имена на женские и надеть юбки. Хотя даже женщины находят в себе мужество защищать Родину", — заявил Кадыров.
Рамзан Кадыров подчеркнул, что мобилизация объявлена только частично, но каждый должен сам предложить быть полезным в бою.
Опубликовано: Максим Алексеев
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