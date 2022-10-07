Внук Пугачёвой Пресняков опроверг слухи о своей мобилизации
2022-10-07
15:49
Россиянин Никита Пресняков утверждает, что не был призван в вооружённые силы в рамках частичной мобилизации.
7 октября информаторы журналистов "Пятого канала" сообщили, что являющийся внуком певице Алле Пугачёвой россиянин Никита Пресняков был мобилизован. Позднее сам Пресняков пообщался с репортёрами, назвав данное сообщение ложным и призвал не верить подобным слухам.
Примечательно, что ранее сама Алла Пугачёва вернулась в Россию, но покинула её после того, как её супруга Максима Галкина признали иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ. Пугачёва также попросила признать себя иноагентом, и вместе с Галкиным уехала в Израиль.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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