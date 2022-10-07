В ВМФ Германии впервые командиром учебного военного корабля стала женщина

В военно-морском флоте ФРГ впервые в истории бы капитаном корвета был назначена 36-летняя Виктория Китцманн, об этом в пятницу, 7 октября сообщила военно-морская инженерная школа.

Сообщается, что Китцманн назначена на должность руководителя преподавательской группой C в Военно-морской инженерной школе (MTS) в Пароу.

«Я думаю, это блестяще, что у нас есть первая женщина-командир ВМФ, направленная в MTS», — сказал он.

Учебная группа C - это базовая учебка для курсантов военно-морской школы.