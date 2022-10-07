Правительство Германии собирается сжечь почти 800 миллионов масок

2022-10-07

16:02

Министерство здравоохранения ФРГ должно избавиться от сотен миллионов масок, доставшихся в наследство от экс-министра Йенса Спана, сообщает «Шпигель».

Около 730 миллионов медицинских масок и 60 миллионов FFP2 и аналогичных масок, срок годности которых истек, должны быть «термически переработаны».

Федеральное министерство здравоохранения объявило, что уже есть первые объявления о тендере.

С начала пандемии коронавируса Спан купил около 5,8 миллиарда масок на шесть миллиардов евро, что привело к «огромному переизбытку», сообщила аудиторская палата. Из тех масок, которые сейчас подлежат уничтожению, около 20 процентов так и не были приняты из-за дефектов качества.

Опубликовано: Тарас Медведев









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