Два местных жителя создали в Ижевске незаконное казино
2022-10-07
16:03
Подпольный игорный клуб работа в доме по ул. Карла Либкнехта. Участники играли в азартные игры на компьютерах с доступом в интернет.
Заведовали незаконным казино мужчина в возрасте 31 года и 33-летняя женщина. Напарники тщательно скрывали деятельность клуба, в двери был установлен домофон.
Доступ в казино имел только узкий круг посвященных лиц.
6 октября подпольная работа игорной организации была прекращена. Подозреваемые должны были дать подписку о невыезде.
Из казино было изъято компьютерное оборудование и свыше 30 000 рублей.
Против руководителей клуба завели уголовное дело за "Незаконную организацию и проведение азартных игр". Теперь им угрожает тюремный срок до 4 лет.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине