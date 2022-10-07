Два местных жителя создали в Ижевске незаконное казино

2022-10-07

16:03

Подпольный игорный клуб работа в доме по ул. Карла Либкнехта. Участники играли в азартные игры на компьютерах с доступом в интернет.

Заведовали незаконным казино мужчина в возрасте 31 года и 33-летняя женщина. Напарники тщательно скрывали деятельность клуба, в двери был установлен домофон.

Доступ в казино имел только узкий круг посвященных лиц.

6 октября подпольная работа игорной организации была прекращена. Подозреваемые должны были дать подписку о невыезде.

Из казино было изъято компьютерное оборудование и свыше 30 000 рублей.

Против руководителей клуба завели уголовное дело за "Незаконную организацию и проведение азартных игр". Теперь им угрожает тюремный срок до 4 лет.

Опубликовано: Храмова Оксана









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