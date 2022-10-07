Украинские войска используют в основном трофейные российские танки, заявила британская разведка

2022-10-07

16:07

По мнению британских военных экспертов, сейчас украинская армия в основном использует технику, захваченную у российской армии в боях.

Более половины развернутых украинских танков – трофейные, говорится в ежедневной сводке разведки британского министерства обороны о войне на Украине в пятницу. 

«Украина, вероятно, захватила не менее 440 основных боевых танков и около 650 единиц бронетехники с момента начала войны», - заявила британская разведка.

Опубликовано: Тарас Медведев









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