В Баварии девушка напала на бойфренда с ножницами и мясорубкой в споре за игровую консоль
2022-10-07
16:12
Девушка напала на своего парня во время спора из-за консольной игры и пыталась его задушить, сообщила в пятницу полиция Баварии.
По данным полиции, между 25-летней девушкой и ее 24-летним бойфрендом вспыхнул спор, в ходе которого она напала на своего партнера с ножницами и мясорубкой.
Молодой человек смог отразить большую часть атак.
Оба отделались к счастью незначительными травмами в результате инцидента.
Опубликовано: Тарас Медведев
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