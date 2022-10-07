В Баварии девушка напала на бойфренда с ножницами и мясорубкой в споре за игровую консоль

2022-10-07

16:12

Девушка напала на своего парня во время спора из-за консольной игры и пыталась его задушить, сообщила в пятницу полиция Баварии.

По данным полиции, между 25-летней девушкой и ее 24-летним бойфрендом вспыхнул спор, в ходе которого она напала на своего партнера с ножницами и мясорубкой.

Молодой человек смог отразить большую часть атак.

Оба отделались к счастью незначительными травмами в результате инцидента.
 

Опубликовано: Тарас Медведев









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