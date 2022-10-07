FT: Илон Маск предложил отдать Тайвань Китаю в качестве специальной зоны
2022-10-07
16:18
Американский бизнесмен Илон Маск утверждает, что Тайвань должен стать специальной административной зоной Китая.
7 октября издание Financial Times опубликовало интервью с основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском, который публично заявил, что считает неизбежным военный конфликт между Китаем и Тайванем и его союзниками.
По мнению Маска, Тайвань следует сделать специальной административной зоной КНР по аналогии с Гонконгом, но при этом нужно создать более мягкие условия для тайваньского острова. Также Илон Маск признал, что его решение по вопросам Тайваня может понравиться далеко не всем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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