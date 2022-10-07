Посол России в Лондоне заявил о нежелании Великобритании официально вступать в конфликт в Украине

Посол России Андрей Келин рассказал об официальной позиции Великобритании по украинскому вопросу.

Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин заявил, что официальный Лондон против прямого участия в конфликте в Украине, несмотря на участие британских наемников и финансовую поддержку Киеву.

"Правительство Великобритании не допустит прямого участия страны в конфликте", — сказал дипломат.

При этом посол подчеркнул, что финансовая помощь Украине будет продолжаться, несмотря на ухудшение состояния британской экономики.