Посол России в Лондоне заявил о нежелании Великобритании официально вступать в конфликт в Украине
2022-10-07
16:21
Посол России Андрей Келин рассказал об официальной позиции Великобритании по украинскому вопросу.
Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин заявил, что официальный Лондон против прямого участия в конфликте в Украине, несмотря на участие британских наемников и финансовую поддержку Киеву.
"Правительство Великобритании не допустит прямого участия страны в конфликте", — сказал дипломат.
При этом посол подчеркнул, что финансовая помощь Украине будет продолжаться, несмотря на ухудшение состояния британской экономики.
Опубликовано: Максим Алексеев
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