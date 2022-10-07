Молодой немецкий экстремист изготавливал бомбы в коробках из-под чипсов

20-летний житель северного Гессена должен ответить перед Высшим земельным судом Франкфурта за попытку основать террористическую организацию и подготовку к серьезному акту насилия, угрожающему государству.

Федеральный прокурор обвиняет Марвина Э. в планировании терактов с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств по правоэкстремистским мотивам.

Фотографии из комнаты 20-летнего подсудимого были показаны в зале суда в пятницу, 7 октября, и на одной из стен до сих пор можно увидеть детские обои с луной и звездами, пишет Немецкое агентство печати. На столах громоздятся провода, а в ящике стола лежит самодельная взрывчатка. В чемодане были обнаружены взрывные устройства со стальными шариками.

По словам обвиняемого, он заказал инструкции на видеоплатформе YouTube и некоторые компоненты онлайн. Иногда он также использовал круглую упаковку из-под чипсов, а для смешивания ингредиентов использовалась кофемолка. Ему так и не удалось собрать бомбу, сообщил Э.

Как и где именно должны были быть использованы самодельные взрывные устройства обвиняемый не решил. У него было несколько вариантов, в том числе атака на Бундестаг. Подсудимый также смотрел видеоматериалы о беспорядках. Целью было бы убивать «врагов» вместе с другими, евреями, неграми и иностранцами, может быть, и людьми из левого спектра, как сказал Э. во время слушаний в суде.

Согласно обвинительному акту, Э. неделями искал в соцсетях единомышленников террористической организации. Прокуратура Касселя уже возбудила дело в отношении молодого человека по факту возбуждения ненависти. Марвин Э. находится под стражей с сентября 2021 года.