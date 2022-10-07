МО Беларуси: за 20 лет 130 тысяч человек прошли военные сборы в стране
2022-10-07
16:32
В Министерстве обороны Беларуси рассказали о количестве призываемых на военные сборы в государстве.
7 октября министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что за последние двадцать лет свыше ста тридцати тысяч белорусских резервистов прошли подготовку на военных сборах, которые являются рутинным мероприятием в стране. По словам Хренина, в случае необходимости Минобороны может призвать 500 тысяч человек из запаса, и речь идёт исключительно о подготовленных людях.
Кроме того, Виктор Хренин подчеркнул, что на данный момент о введении воинской мобилизации на территории Республики Беларусь речи не идёт.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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