Украина признала Южные Курилы территорией Японии, «оккупированной Россией»

2022-10-07

16:38

Верховная рада Украины приняла постановление о признании Южных Курил японскими территориями.

7 октября пресс-служба парламента Украины обнародовала сообщение, согласно которому украинская Верховная рада постановила признать Курильские острова территорией Японии, которую якобы "оккупировала" Россия.

Примечательно, что после окончания Второй мировой войны Москва и Токио так и не подписали мирный договор, а Южные Курилы отошли к России. Японский премьер-министр Фумио Кисида выразил надежду на подписание мирного договора с РФ, но бывший российский президент Дмитрий Медведев заявил, что в условиях действия японских санкций против России мирный договор невозможен.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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