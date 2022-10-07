Украина признала Южные Курилы территорией Японии, «оккупированной Россией»

Верховная рада Украины приняла постановление о признании Южных Курил японскими территориями.

7 октября пресс-служба парламента Украины обнародовала сообщение, согласно которому украинская Верховная рада постановила признать Курильские острова территорией Японии, которую якобы "оккупировала" Россия.

Примечательно, что после окончания Второй мировой войны Москва и Токио так и не подписали мирный договор, а Южные Курилы отошли к России. Японский премьер-министр Фумио Кисида выразил надежду на подписание мирного договора с РФ, но бывший российский президент Дмитрий Медведев заявил, что в условиях действия японских санкций против России мирный договор невозможен.