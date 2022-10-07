После решения ОПЕК+ США готовы идти на переговоры с Россией
2022-10-07
16:39
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы к дипломатическим отношениям с Россией, но пока не видят «настроя» со стороны Москвы.
После ожидаемого, но болезненного для США решения ОПЕК+ снизить квоты добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, Белый дом решил применить меры против Саудовской Аравии.
«Администрация Соединенных Штатов рассматривает ряд вариантов ответных действий, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
А с Россией США готовы вести переговоры, утверждает госсекретарь. Одно останавливает – Вашингтон пока не заметил позитивного настроя Москвы на дипломатические связи.
Опубликовано: Тарас Медведев
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