В Санкт-Петербурге приняли решение отменить новогодние мероприятия

В Санкт-Петербурге отменят мероприятия по празднованию Нового года и направят средства гражданам, призванным в армию в рамках частичной мобилизации.

Губернатор Александр Беглов рассказал, что мероприятия празднования Нового года в Санкт-Петербурге будут отменены, а все сэкономленные средства будут направлены на помощь граждан, призванным в рамках частичной мобилизации.

"На совещании с членами городского совета было принято решение об отмене праздничных мероприятий", — написал губернатор в своем Telegram.

Александр Беглов уточнил, что мероприятия для семей с детьми будут проводиться в привычном режиме.