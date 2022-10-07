В Санкт-Петербурге приняли решение отменить новогодние мероприятия
2022-10-07
16:45
В Санкт-Петербурге отменят мероприятия по празднованию Нового года и направят средства гражданам, призванным в армию в рамках частичной мобилизации.
Губернатор Александр Беглов рассказал, что мероприятия празднования Нового года в Санкт-Петербурге будут отменены, а все сэкономленные средства будут направлены на помощь граждан, призванным в рамках частичной мобилизации.
"На совещании с членами городского совета было принято решение об отмене праздничных мероприятий", — написал губернатор в своем Telegram.
Александр Беглов уточнил, что мероприятия для семей с детьми будут проводиться в привычном режиме.
Опубликовано: Максим Алексеев
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