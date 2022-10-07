Bloomberg: Путин поговорил с военкорами перед объявлением частичной мобилизации
2022-10-07
17:01
Издание Bloomberg утверждает, что перед объявлением мобилизации в России Владимир Путин советовался с военными корреспондентами.
7 октября американская газета Bloomberg сообщила, что Владимир Путин до принятия решения о частичной мобилизации в России якобы провёл разговор с российскими военными журналистами за закрытой дверью, которые заверили президента в том, что на фронте складывается крайне неблагоприятная обстановка для армии РФ: ВСУ быстро отвоевали территории, на которые войска России потратили много времени.
По данным Bloomberg, именно после этой беседы Путин объявил о частичной мобилизации в России. Вместе с тем Дмитрий Песков отказался комментировать данную статью Bloomberg.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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