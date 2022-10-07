Критик Рудченко спрогнозировал судьбу Ани Лорак после того, как она попала в чёрный список Украины

2022-10-07

17:09

Музыкальный критик Павел Рудченко поведал, что, по его мнению, ждёт Ани Лорак после того, как её имя было внесено в санкционный список на её родине, Украине.

Музыкальный критик Павел Рудченко поведал о будущем украинской исполнительницы Ани Лорак. По его мнению, знаменитость вряд ли что-то потеряет из-за внесения её в чёрный список в её родной стране.

Критик убежден, что Киев потеряет от того, что лишил себя талантливой исполнительницы в отличие от Лорак.

В интервью BLITZ+ он поведал о будущем знаменитости: "По гастролям она не потеряет. В эмоциональном плане вообще ждет успех. Ее концертная жизнь точно хуже не станет".

Опубликовано: Наталья Гончарова









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