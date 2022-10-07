Новая миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

2022-10-07

17:26

Глава МАГАТЭ сообщил о смене экспертной группы на Запорожской атомной станции.

Глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о смене экспертов на Запорожской атомной станции. Специалисты, работавшие ранее на, убудут в свои страны.

Рафаэль Гросси рассказал, что новая группа существенно увеличена, для более объективной оценки ситуации на Запорожской АЭС.

Опубликовано: Максим Алексеев









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