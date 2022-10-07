Никиту Преснякова забрали по мобилизации с репетиции, внук Пугачевой поедет в зону СВО

Пятый канал со ссылкой на источники знакомые с ситуацией сообщает в пятницу, 7 октября, что внука Аллы Пугачевой Никиту забрали по повестке прямо с репетиции Московского Губернского театра, где он работает.

Хотя в театре информацию не подтвердили, журналисты уверены, что она имеет гарантию правдоподобности.

31-летний Никита Пресняков, родился в столице Великобритании у Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего.

Бабушка Никиты, Алла Пугачева, как известно покинула Россию, облив напоследок грязью свою родину и соотечественников.