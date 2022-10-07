Никиту Преснякова забрали по мобилизации с репетиции, внук Пугачевой поедет в зону СВО
2022-10-07
17:32
Пятый канал со ссылкой на источники знакомые с ситуацией сообщает в пятницу, 7 октября, что внука Аллы Пугачевой Никиту забрали по повестке прямо с репетиции Московского Губернского театра, где он работает.
Хотя в театре информацию не подтвердили, журналисты уверены, что она имеет гарантию правдоподобности.
31-летний Никита Пресняков, родился в столице Великобритании у Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего.
Бабушка Никиты, Алла Пугачева, как известно покинула Россию, облив напоследок грязью свою родину и соотечественников.
Опубликовано: Тарас Медведев
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