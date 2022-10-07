В Индонезии два полицейских лизнули торт и потеряли работу

В Индонезии двух полицейских с позором уволили со службы за то, что они лизнули торт, которых должны были вручить армейскому командованию на День Вооруженных сил.

Двух полицейских из Индонезии с позором уволили со службы за "ненадлежащее поведение". Причиной такого сурового решения стал инцидент, когда полицейские решили лизнуть торт, который планировалось подарить военному командованию по случай 77-й годовщины Вооруженных сил страны.

"Они были с позором уволены со службы после проведения внутреннего разбирательства", — сообщили в пресс-центре полиции.

Глава полиции региона Даниэль Тахи Монаг принес официальное извинение начальнику регионального командования Вооруженных сил за своих падких на сладкое бывших подчиненных.