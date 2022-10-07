В Индонезии два полицейских лизнули торт и потеряли работу
2022-10-07
17:34
В Индонезии двух полицейских с позором уволили со службы за то, что они лизнули торт, которых должны были вручить армейскому командованию на День Вооруженных сил.
Двух полицейских из Индонезии с позором уволили со службы за "ненадлежащее поведение". Причиной такого сурового решения стал инцидент, когда полицейские решили лизнуть торт, который планировалось подарить военному командованию по случай 77-й годовщины Вооруженных сил страны.
"Они были с позором уволены со службы после проведения внутреннего разбирательства", — сообщили в пресс-центре полиции.
Глава полиции региона Даниэль Тахи Монаг принес официальное извинение начальнику регионального командования Вооруженных сил за своих падких на сладкое бывших подчиненных.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине