Вашингтон детализирует новую климатическую стратегию по Арктике

Администрация Байдена представит новую стратегию для Арктики в пятницу (7 октября), в которой учтены все более заметные последствия глобального потепления в регионе, заявили высокопоставленные американские чиновники.

Глобальное потепление приводит к таянию морского льда, открывая ранее закрытые районы для судоходства и открывая новые возможности для таких стран, как США, Россия и Китай, в борьбе за ресурсы и влияние.

«Стратегия представляет американское видение мирной, стабильной, процветающей и кооперативной Арктики», — сказал один из чиновников знакомый с докмуентом.

Он включает четыре основных направления: безопасность, изменение климата и охрана окружающей среды, устойчивое экономическое развитие и международное сотрудничество.

Что касается безопасности, Соединенные Штаты привержены «сдерживанию угроз родине США и нашим союзникам», а также лучшему пониманию того, как действовать в этом регионе, сказал высокопоставленный чиновник.

Столкнувшись с растущим воздействием глобального потепления, Вашингтон хочет помочь Аляске повысить устойчивость и адаптироваться, а также намерен следовать международным инициативам, направленным на сокращение выбросов в Арктике.

«В экономическом плане Соединенные Штаты хотят определить пути увеличения роста в регионе и улучшения условий жизни на Аляске, особенно для коренных общин», — сказал чиновник. «Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке существующих институтов арктического сотрудничества», — отметил он. Последний документ, подробно описывающий арктическую стратегию США, датируется почти 10-летней давностью.