Люди, работающие по ночам, рискуют заболеть раком
2022-10-07
17:46
Ученые доказали, что ночное бодрствование повышает риск развития онкологических заболеваний.
Организм плохо воспринимает сбой привычного жизненного ритма, результат - серьезный удар по иммунитету. Такого мнения придерживаются специалисты.
Биологический ритм человека взаимосвязан с важными процессами в организме.
Частая работа по ночам, даже когда она входит в привычку, вызывает протест внутренних систем, нарушение жизненно значимых циклов.
Человек становится подверженным воздействию опасных внешних факторов.
Работающие по ночам быстрее и чаще заболевают простудами, регулярно испытывают стресс, впадают в депрессию.
Если в организме начали формироваться раковые клетки, при ночной работе и сильном ослаблении иммунитета опухоль развивается гораздо быстрее и масштабнее (почти на 70%!), чем у лиц, придерживающихся нормального жизненного ритма.
Опубликовано: Храмова Оксана
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