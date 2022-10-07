Люди, работающие по ночам, рискуют заболеть раком

Ученые доказали, что ночное бодрствование повышает риск развития онкологических заболеваний.

Организм плохо воспринимает сбой привычного жизненного ритма, результат - серьезный удар по иммунитету. Такого мнения придерживаются специалисты.

Биологический ритм человека взаимосвязан с важными процессами в организме.

Частая работа по ночам, даже когда она входит в привычку, вызывает протест внутренних систем, нарушение жизненно значимых циклов.

Человек становится подверженным воздействию опасных внешних факторов.

Работающие по ночам быстрее и чаще заболевают простудами, регулярно испытывают стресс, впадают в депрессию.

Если в организме начали формироваться раковые клетки, при ночной работе и сильном ослаблении иммунитета опухоль развивается гораздо быстрее и масштабнее (почти на 70%!), чем у лиц, придерживающихся нормального жизненного ритма.