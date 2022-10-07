Мать погибшего на пожаре ребенка была лишена родительских прав, а соседи ее "проклинали"

4 октября в Минске случился пожар, во время которого погиб 5-летний ребенок и его отец. Мать самостоятельно выбралась из горевшей квартиры и ушла к соседям, в комнате при этом оставался двухмесячный малыш.

У многих читателей страшной новости о пожаре возникло недоумение по поводу поведения матери, которая "находилась в санузле и самостоятельно покинула квартиру".

В это время второй ребенок находился в комнате, в которой не было признаков возгорания.

Соседка по дому Елена, чей ребенок ходил в один сад с погибшим мальчиком:

"По словам воспитателей и соседей, взрослых лишали родительских прав: они пили. Мальчика же ранее забирали из семьи"

Елена добавила, что соседи после пожара всячески осуждали и ругали мать ребенка.

"Проклинали ее так, что страшно слушать было"

Когда в дом к проблемной семье приходили сотрудники детского сада, мать "грозилась воспитателя в окно выбросить".

Мальчика забрали из семьи, но каким-то чудом мать смогла забрать его обратно и восстановила родительские права.

Об отце Елена сообщила следующее:

"Говорят, что отец ее через дорогу живет и часто приходил, помогал. Всегда защитить ее пытался, мол, не пьет, нормальная уже"

Как сообщила комиссия по делам несовершеннолетних Московского района, мать погибшего мальчика действительно была лишена родительских прав