Мать погибшего на пожаре ребенка была лишена родительских прав, а соседи ее "проклинали"
2022-10-07
18:33
4 октября в Минске случился пожар, во время которого погиб 5-летний ребенок и его отец. Мать самостоятельно выбралась из горевшей квартиры и ушла к соседям, в комнате при этом оставался двухмесячный малыш.
У многих читателей страшной новости о пожаре возникло недоумение по поводу поведения матери, которая "находилась в санузле и самостоятельно покинула квартиру".
В это время второй ребенок находился в комнате, в которой не было признаков возгорания.
Соседка по дому Елена, чей ребенок ходил в один сад с погибшим мальчиком:
"По словам воспитателей и соседей, взрослых лишали родительских прав: они пили. Мальчика же ранее забирали из семьи"
Елена добавила, что соседи после пожара всячески осуждали и ругали мать ребенка.
"Проклинали ее так, что страшно слушать было"
Когда в дом к проблемной семье приходили сотрудники детского сада, мать "грозилась воспитателя в окно выбросить".
Мальчика забрали из семьи, но каким-то чудом мать смогла забрать его обратно и восстановила родительские права.
Об отце Елена сообщила следующее:
"Говорят, что отец ее через дорогу живет и часто приходил, помогал. Всегда защитить ее пытался, мол, не пьет, нормальная уже"
Как сообщила комиссия по делам несовершеннолетних Московского района, мать погибшего мальчика действительно была лишена родительских прав
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине