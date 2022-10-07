Минздрав Беларуси ввёл мораторий на повышение цен на лекарства, медтехнику и медуслуги

Минздрав Беларуси 7 октября ввёл мораторий на повышение цен на лекарства, медтехнику и медуслуги в стране в соответствии с директивой президента.

В пятницу, 7 октября 2022 года, пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Беларусь сообщила в своём официальном Telegram-канале о введении моратория на повышение цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую технику и медицинские услуги для всех субъектов хозяйствования.

Отмечается, что данное решение было принято руководством ведомства в соответствии с подписанной президентом Беларуси Александром Лукашенко Директивой № 10 «О недопустимости роста цен».