Лукашенко и Путин продолжили переговоры за закрытыми дверями после саммита СНГ

7 октября Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в неформальном саммите СНГ, позднее продолжив общение один на один.

Вечером пятницы Telegram-канал пресс-службы президента Беларуси "Пул Первого" опубликовал сообщение о том, что после завершения неформального саммита стран Содружества независимых наций Александр Лукашенко не стали прекращать переговоры и продолжили личное общение без камер журналистов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверяет, что сегодняшняя встреча лидеров двух государств является ключевой в подготовлении к грядущему саммиту СНГ, который пройдёт 14 октября в столице Казахстана.