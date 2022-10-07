Лукашенко и Путин продолжили переговоры за закрытыми дверями после саммита СНГ
2022-10-07
18:49
7 октября Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в неформальном саммите СНГ, позднее продолжив общение один на один.
Вечером пятницы Telegram-канал пресс-службы президента Беларуси "Пул Первого" опубликовал сообщение о том, что после завершения неформального саммита стран Содружества независимых наций Александр Лукашенко не стали прекращать переговоры и продолжили личное общение без камер журналистов.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверяет, что сегодняшняя встреча лидеров двух государств является ключевой в подготовлении к грядущему саммиту СНГ, который пройдёт 14 октября в столице Казахстана.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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