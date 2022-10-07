Лукашенко подарил Путину трактор BELARUS 1523.3 ручной сборки
2022-10-07
18:49
Президент Беларуси принял участие в неформальном саммите в Стрельне под Санкт-Петербургом, где пообщался с юбиляром и своим российским коллегой Владимиром Путиным.
На вопрос журналистов: «Что Вы подарили Путину?» Александр Лукашенко не стал скрывать, что привез трактор.
«Такой, на котором я работаю, - BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки», - уточнил белорусский лидер.
В ТК «Пул Первого» сегодня, к слову, тот самый трактор опубликовали.
«…модель BELARUS 1523.3. "Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в честь юбилея", - гласит надпись на сертификате.
Опубликовано: Тарас Медведев
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