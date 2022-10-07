Лукашенко подарил Путину трактор BELARUS 1523.3 ручной сборки

Президент Беларуси принял участие в неформальном саммите в Стрельне под Санкт-Петербургом, где пообщался с юбиляром и своим российским коллегой Владимиром Путиным.

На вопрос журналистов: «Что Вы подарили Путину?» Александр Лукашенко не стал скрывать, что привез трактор.

«Такой, на котором я работаю, - BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки», - уточнил белорусский лидер.

В ТК «Пул Первого» сегодня, к слову, тот самый трактор опубликовали.

«…модель BELARUS 1523.3. "Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в честь юбилея", - гласит надпись на сертификате.

