На автозаправках во Франции выстроились многокилометровые очереди за топливом

За последние несколько дней на многих заправочных станциях Франции выстроились многокилометровые очереди автомобилей. На около 15% заправок страны нет топлива, в основном из-за забастовок в нефтяных компаниях.

"Мы не должны паниковать", - призвал официальный представитель правительства Оливье Веран, отвечая на вопрос о нехватке топлива, особенно в регионах Иль-де-Франс и О-де-Франс.

Правительство обратилось к нефтяным компаниям с просьбой повысить заработную плату работникам, чтобы избежать забастовок, которые в течение нескольких дней вызвали серьезные проблемы с внутренними поставками топлива от TotalEnergies и Esso.

Причиной отсутствия топлива на станциях также является высокий спрос, так как водители хотят воспользоваться скидками на топливо, предлагаемыми TotalEnergies.

Профсоюзы организуют забастовки в TotalEnergies из-за низкой заработной платы и дивидендов в размере 2,6 млрд евро, которые компания намерена выплатить своим акционерам.

"Мы многое отдаем акционерам, но совершенно забываем о сотрудниках", - сказал Тьерри Дефрен, секретарь производственного совета CGT TotalEnergies.

Он добавил, что профсоюз отказывается компенсировать водителям и акционерам инфляцию за счет работников.

Правительство планирует выдать чек на 100 евро французам, которые зарегистрируются на платформе, предлагающей совместные автомобильные поездки, что является одним из элементов так называемого "плана энергетической трезвости", объявленный в сентябре премьер-министром Элизабет Борн.

Правительство также намерено продолжать продвигать удаленную работу, поездки на работу на общественном транспорте и ограничение освещения в общественных зданиях и памятниках. По мнению властей, также необходимо установить интеллектуальные системы измерения для отопления зданий.