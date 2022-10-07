Переговоры Путина и Лукашенко за закрытыми дверями длились час

2022-10-07

18:52

Владимир Путин и Александр Лукашенко побеседовали в формате тет-а-тет после саммита СНГ в Сакнт-Петербурге.

7 октября пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что после окончания встречи лидеров государств-участников Содружества независимых наций в Санкт-Петербурге президент Беларуси и Владимир Путин решили продолжить переговоры за закрытыми дверями, которые продлились около шестидесяти минут.

По данным "Пул Первого", сейчас Лукашенко направляется к правительственному борту, на котором намеревается вылететь домой в Минск сегодня же.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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