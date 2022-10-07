Франция подтвердила готовность поставлять Украине больше САУ Caesar

Президент Франции заявил, что его страна готова увеличить поставки вооружении для украинской армии, в том числе и САУ Caesar.

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с партнерами в Дании сообщил, что поставки вооружений для нужд украинской армии будут увеличены.

Речь идет, в том числе, о самоходных артиллерийских установках (САУ) Caesar.

Ранее бывший Генеральный секретарь НАТО Андреас Фог Расмуссен призывал Германии и Францию увеличить поставки вооружений в Украину.