Франция подтвердила готовность поставлять Украине больше САУ Caesar
2022-10-07
18:54
Президент Франции заявил, что его страна готова увеличить поставки вооружении для украинской армии, в том числе и САУ Caesar.
Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с партнерами в Дании сообщил, что поставки вооружений для нужд украинской армии будут увеличены.
Речь идет, в том числе, о самоходных артиллерийских установках (САУ) Caesar.
Ранее бывший Генеральный секретарь НАТО Андреас Фог Расмуссен призывал Германии и Францию увеличить поставки вооружений в Украину.
Опубликовано: Максим Алексеев
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