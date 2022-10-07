На Аляске проходит конкурс на самого упитанного медведя

В заповеднике Катмай, расположенном в южной части штата Аляска, напротив острова Кадьяк, выбирают чемпиона по упитанности среди медведей гризли.

Голосовать можно в Интернете, на специальном сайте, где выложены фотографии и характеристики 12 претендентов.

Большой вес — главный признак здорового животного, так как чем упитаннее медведь, тем лучше он переживет спячку, во время которой организм животного расходует почти 4 тыс. калорий в день.

Толстые гризли распространены в заповеднике, так как здесь проходит один из самых крупных лососевых нерестов.

Медведи поедают множество красной рыбы на реке Брукс и прибавляют в весе, готовясь к спячке.

«В пик сезона мы наблюдали, как медведи ловят более 40 лососей в день, — говорится в сообщении парка в Facebook. — Чтобы вы могли ощутить масштаб пищи — один лосось содержит приблизительно 4500 кКал (двойная суточная норма взрослого человека)».

Чемпиона назовут 11 октября. Победителем в прошлом году стал гризли по имени Отис. Подробности о весе чемпиона неизвестны, но предполагают, что он весит свыше 450 кг.