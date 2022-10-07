На Аляске проходит конкурс на самого упитанного медведя
2022-10-07
18:57
В заповеднике Катмай, расположенном в южной части штата Аляска, напротив острова Кадьяк, выбирают чемпиона по упитанности среди медведей гризли.
Голосовать можно в Интернете, на специальном сайте, где выложены фотографии и характеристики 12 претендентов.
Большой вес — главный признак здорового животного, так как чем упитаннее медведь, тем лучше он переживет спячку, во время которой организм животного расходует почти 4 тыс. калорий в день.
Толстые гризли распространены в заповеднике, так как здесь проходит один из самых крупных лососевых нерестов.
Медведи поедают множество красной рыбы на реке Брукс и прибавляют в весе, готовясь к спячке.
«В пик сезона мы наблюдали, как медведи ловят более 40 лососей в день, — говорится в сообщении парка в Facebook. — Чтобы вы могли ощутить масштаб пищи — один лосось содержит приблизительно 4500 кКал (двойная суточная норма взрослого человека)».
Чемпиона назовут 11 октября. Победителем в прошлом году стал гризли по имени Отис. Подробности о весе чемпиона неизвестны, но предполагают, что он весит свыше 450 кг.
Опубликовано: Храмова Оксана
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