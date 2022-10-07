Песков заявил об отсутствии раскола в ближайшем окружении Путина
2022-10-07
19:10
Дмитрий Песков заверил, что среди сторонников Владимира Путина и членов его окружения нет идеологического раскола.
7 октября глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков дал интервью журналистам американской газете "Вашингтон пост", где сообщил, что в окружении Владимира Путина нередко возникают споры по разным вопросам, начиная от экономики России до тактики спецоперации.
Вместе с тем Песков уверяет, что подобные разногласия не более чем рабочие моменты, и в действительности раскола в окружении Путина не произошло.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине