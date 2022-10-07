Песков заявил об отсутствии раскола в ближайшем окружении Путина

Дмитрий Песков заверил, что среди сторонников Владимира Путина и членов его окружения нет идеологического раскола.

7 октября глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков дал интервью журналистам американской газете "Вашингтон пост", где сообщил, что в окружении Владимира Путина нередко возникают споры по разным вопросам, начиная от экономики России до тактики спецоперации.

Вместе с тем Песков уверяет, что подобные разногласия не более чем рабочие моменты, и в действительности раскола в окружении Путина не произошло.