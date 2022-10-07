Песков заявил об отсутствии раскола в ближайшем окружении Путина

2022-10-07

19:10

Дмитрий Песков заверил, что среди сторонников Владимира Путина и членов его окружения нет идеологического раскола.

7 октября глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков дал интервью журналистам американской газете "Вашингтон пост", где сообщил, что в окружении Владимира Путина нередко возникают споры по разным вопросам, начиная от экономики России до тактики спецоперации.

Вместе с тем Песков уверяет, что подобные разногласия не более чем рабочие моменты, и в действительности раскола в окружении Путина не произошло.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 