С 7 октября на Украине введен запрет на прослушивание любых песен на русском языке
2022-10-07
19:16
Музыкальные композиции запрещены везде: и на радио, и на телевидении, в кинотеатрах, школах, общественных местах. Нарушителям запрета грозит штраф.
В бан попали вокальные композиции и музыкальные клипы артистов, которые являлись гражданами РФ, начиная с 1991 года. И, конечно же, им ни в коем случае нельзя выступать на Украине.
Указ разработан и принят летом, однако в действие вступил только сегодня.
В дорожных поездках пассажирам вообще запрещено любое музыкальное сопровождение. Это на Украине трактуется как "аккустическое насилие".
Музыку разрешается слушать только в наушниках, в обратном случае для прослушивания необходимо получить согласие всех людей, находящихся в салоне транспортного средства.
Опубликовано: Храмова Оксана
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