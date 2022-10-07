Биржевые цены на природный газ в Европе упали на 14%

Стоимость природного газа в Европе опустилась ниже 1550 долларов за тысячу кубометров.

Биржевая стоимость природного газа в Европе впервые с 21 июля опустились на 14% ниже 1550 долларов за тысячу кубометров.

Торги на Лондонской фондовой бирже сразу начались с падения фьючерсных контрактов до отметки 1681,3 доллара за тысячу кубометров, или минус 6,5%,

На протяжении дня цена оставалась практически неизменной. Ближе к концу торгов стоимость газа упала ниже отметки в 1550 долларов. Это самая низкая стоимость с 21 июля текущего года.