Newsweek: американцы устали от новостей про Зеленского
2022-10-07
19:35
Издание Newsweek рассказало об усталости граждан США от частого появления Владимира Зеленского в новостных сводках.
7 октября обозреватель американской газеты Newsweek Джош Хаммер опубликовал сообщение в Twitter, где публично признался, что его уже "тошнит" от Владимира Зеленского и его частого появления в новостных сюжетах. Заявление Хаммера получило широкую поддержку в США, а пользователи Twitter стали массово комментировать данную запись.
Так, большинство читателей Newsweek сошлись во мнении, что частое появление Зеленского в телевизоре и интернет-публикациях действительно утомляет, ввиду чего многие американцы хотели бы реже видеть лицо украинского президента.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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