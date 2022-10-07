Белый дом отказался анонсировать встречу Путина и Байдена на саммите G20

2022-10-07

19:41

В Белом доме не стали комментировать слухи о возможной встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Вечером 7 октября глава пресс-службы американского Белого дома Карин Жан-Пьер провела очередной ведомственный брифинг, в рамках которого журналисты поинтересовались, действительно ли Джо Байден планирует встречу и переговоры с Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии.

В ответ Жан-Пьер сообщила, что к текущему моменту она не может анонсировать ничего подобного. Примечательно, что накануне сам Байден заявил о возможности встречи с Путиным.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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