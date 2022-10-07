Курс доллара США по итогам торгов на Московской бирже вырос до 61 рубля

Курс американской валюты на торгах Московской фондовой биржи вырос до 61 рубля.

Из данных Московской фондовой биржи российская валюта упала к американскому доллару до 61 рубля. Европейская валюта подорожала до 59,9 рубля.

К моменту окончания торгов курс доллара вырос на 10 копеек, а евро - на 80 копеек. За неделю доллар подорожал на 2,55 рубля, европейская валюта на 3,2 рубля. Это максимальный показатель с 21 сентября.