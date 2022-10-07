Курс доллара США по итогам торгов на Московской бирже вырос до 61 рубля
2022-10-07
19:48
Курс американской валюты на торгах Московской фондовой биржи вырос до 61 рубля.
Из данных Московской фондовой биржи российская валюта упала к американскому доллару до 61 рубля. Европейская валюта подорожала до 59,9 рубля.
К моменту окончания торгов курс доллара вырос на 10 копеек, а евро - на 80 копеек. За неделю доллар подорожал на 2,55 рубля, европейская валюта на 3,2 рубля. Это максимальный показатель с 21 сентября.
Опубликовано: Максим Алексеев
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