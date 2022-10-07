Домашнее задание из учебника по географии: «Запишите ролик в TikTok»

Мама одного и учеников шестого класса выложила в ТикТоке видео о том, какие задания дают детям в учебных пособиях.

На видео женщина рассказывает о странных заданиях для детей в школе, которые у нее вызвали шок. В качестве примера показывает страницу из учебника по географии для шестого класса.

Задание первое: «Запишите ролик в TikTok "5 удивительных фактов о реках мира"»

В четвертом задании ученикам предлагается составить рейтинг карстовых пещер мира. И далее, в пятом задании, детей просят: «Поделитесь им с друзьями в социальной сети и попросите оценить его»

Речь идет о современном учебном пособии, выпущенном в 2022 году.

Задания, которые популяризируют в детском коллективе ТикТок и привлекают подростков к пользованию социальными сетями, можно отыскать на 155-й странице учебника.